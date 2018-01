Tallinna Florast lahkunud ründaja Hannes Anier (25) sõlmis pooleaastase lepingu Taani esiliigaklubi Thisted FC-ga.

Thisted paikneb talvepausi ajal liigas teisel kohal, jäädes liidrist kolme punkti kaugusele ja edestades omakorda järgmist meeskonda kolme punktiga, kirjutab Soccernet.ee.

Taani esiliiga kevadhooaeg algab 2. märtsil, kui Anieri uue koduklubi vastaseks on liider Vejle.



25aastane ründaja on oma karjääri jooksul senimaani kandnud peaasjalikult Flora, Odense BK ja Aue särki. Viimastel hooaegadel vigastustega kimpus olnud edurivimehe saagiks jäi mullu meistriliigas neli mängu, esiliigas käis ta väljakul 10 korda ning lõi ka kolm väravat.



Eesti koondises on Anieri saldoks neli mängu ja üks värav, mis sündis koduväljakul Tajikistani vastu.