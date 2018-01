Hispaanlanna Carla Suarez Navarro tuli Austraalia lahtistel tennisemeistrivõistlustel Anett Kontaveidi vastu 4:6, 1:4 kaotusseisust välja ning jõudis 4:6, 6:4, 8:6 võiduga veerandfinaali.



"Üritan alati pigem enda mängule keskenduda ja ise head tennist pakkuda," sõnas maailma 39. reket pärast mängu. "Täna oli see raske, kuna ta (Anett) alustas mängu väga hästi ja sundis mind kõvasti võitlema. Olen õnnelik, et pääsesin järgmisse ringi."



"Ma üritasin terve mängu oma mängu mängida, kuid sellest ei olnud vahepeal kasu, sest teisel pool võrku oli vastaseks väga tugev mängija. Õnneks suutsin piisavalt keskenduda ja see mulle edu tõigi," lausus Suarez Navarro.



Kuuendat korda oma karjääri jooksul Suure slämmi turniiril veerandfinaali jõudnud hispaanlanna vastaseks maakera kuklapoolel tuleb maailma teine reket Caroline Wozniacki.