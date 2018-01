Sel nädalavahetusel sõidetaks Planicas eelviimane murdmaasuusatamise MK-etapp enne Pyeongchangi taliolümpiamänge. Täna oli kavas naiste 10 km klassikasõit, kus oma karjääri kolmanda MK-etapivõidu teenis soomlanna Krista Pärmäkoski.



Eraldistardist sõidus kõige vingemat aega näidanud põhjanaaber edestas finišis Charlotte Kallat 3,6 sekundiga. Kolmanda aja sõitis välja Heidi Weng, kes jäi soomlannale alla juba 33,5 sekundiga.





Esi 16 seas oli Planicas lausa viis Soome sportlast: lisaks võitnud Pärmäkoskile veel Kerttu Niskanen (6.), Aino-Kaisa Saarinen (11.), Laura Mononen (14.) ja Riita-Liisa Roponen (16.).



Ainsa eestlasena täna stardis olnud Anette Veerpalu lõpetas 59 sportlase konkurentsis 53. kohal, kaotust võitjale kogunes 3.51,9. Tatjana Mannima täna rajale ei tulnud.



Naiste MK-sarja üldarvestuses on kaksikjuhtimine norralastel. Heidi Wengil on parimana 1254 punkti, Planicas mitte startiv Ingvild Flugstad Östberg on teine 1087 punktiga. Parim mitte norralanna on ameeriklanna Jessica Diggins 852 punktiga, kes ületas lõpujoone täna kümenda ajaga.



Tänase sõidu lühikokkuvõte: