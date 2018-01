Sel nädalal Poola kõrgliigaklubis Nowy Saczi Sandecjas testimisel käinud Karl Mööl klubi juurest lepingut ei teeninud.

"Otseselt ma konkreetset tagasisidet ei saanud, aga ründemänguga oldi pigem rahul, kaitses on nõudmised suuremad. Ma arvan, et mingit prohmakat ma ei teinud, aga taktikaliselt mängiti mõned korrad minu äär hästi lahti," ütles ta Soccernet.ee-le.



"Kindlasti väga hea kogemus ja nüüd on mingi ettekujutus testimisest ning oskan tajuda, mis tase on nõutav paremates liigades. Nüüd tunnen, et vastavas keskkonnas treenides ja kohanedes on see kõik väga reaalne. Sa kas paned väga hästi või lähed koju, kohaneda tuleb kiiresti," võttis mullu Nõmme Kaljus pallinud kaitsja kogemuse kokku.



Sandecja eest tegi ta kaasa ka ühes kontrollmängus, kui viigistati 1:1 Slovakkia kõrgliigaklubi Michalovce Zempliniga. Algkoosseisus alustanud 25-aastane paremkaitsja vahetati välja 63. minutil, kui seis oli veel 1:0 Nowy Saczi kasuks.