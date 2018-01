Kaunase Žalgirise spordidirektor Robertas Javtokas rääkis Õhtulehele antud intervjuus, et suure kära saatel Leetu saabunud Ballide korvpalliperekond soovis 16aastast LaMelo Balli näha Kaunase Žalgirise esindusmeeskonnas. Ainult sel juhul oleks LaMelo aidanud eile lõppenud Euroliiga noorteturniiril Žalgirise U18 meeskonda.

"Kõigepealt väitsid nad, et meie juunioride tiimi peatreenerile (Tomas Masiulisele – A.K.) ei meeldi LaMelo, sest ta ütles pärast mängu Prienaiga, et talle ei meeldi otsused, mida LaMelo platsil teeb. Rääkisin isaga (LaVar Ball - A.K.) ja kinnitasin, et meil oleks teda ikkagi vaja. Aga äkki nad hakkasid tõesti kartma.

Olen ka kuulnud, et lepingu järgi ei tohi LaMelo Prienaist enne lahkuda, kui tal on vähemalt viis mängu kirjas. Kuigi ma olen endiselt kindel, et ta oleks meid aidanud, siis pettunud ma pole. Jah, ta oleks toonud rohkem pealtvaatajaid ning see oleks meile muidugi hea olnud," lausus Javtokas.

LaMelo Ball. (Martin Ahven)

"Ballid tahtsid, et LaMelo oleks otse Žalgirise esindusmeeskonda võetud. Šarase (Žalgirise peatrener Šarunas Jasikevicius - A.K.) süsteemi puhul on selline käik aga võimatu, sest ta ei vea nii kõrget taset veel välja. Vahet pole, et ta on kuulus ja tema nimi on Ball. Meil on nagunii mitu noort, kes teevad kõvasti tööd, aga ei pruugi tähtsates mängudes platsile saada," vastas 2017. aastal mängijakarjääri lõpetanud Javtokas küsimusele, kas Kaunase klubi oleks endiselt LaMelo Balli teenetest huvitatud.