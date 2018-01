Inglismaa väljaanne West London Sport kirjutab, et esiliigas mängiv Fulhami jalgpalliklubi on madalama liiga klubidele teada andnud, et soovib Mattias Käiti (19) laenule anda.

Esindusmeeskonnaga treeniv, kuid U23 satsis mängiv Käit on ka ise huvitatud regulaarselt meeste liigas müttamisest. Klubi on sellest teadlik.

Küll aga ütleb eestlane, et keegi Fulhamist pole veel temaga midagi laenuteemast rääkinud. Üleminekud on Inglismaal võimalikud jaanuari lõpuni.

Käit liitus Fulhami noorteakadeemiaga 2014. aasta suvel. Möödunud aasta alguses sõlmis ta klubiga 2019. aasta suveni kestva lepingu.