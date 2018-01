Austraalia lahtised tennisemeistrivõistlused tõestavad taas, et naiste üksikmängus pole enam võimalik midagi ennustada. Kolm viimast eestlannade osalusel peetud kohtumist lõppesid eeldatava soosiku kaotusega. Kaheksandikfinaalis pidasid Anett Kontaveit ja Carla Suarez Navarro kõva lahingu, kus hispaanlanna jäi otsustavas setis peale 8:6.

Kui üks ring varem mängis Kaia Kanepi Suarez Navarroga ja valitses esimest setti täielikult, hakkasid fännid Twitteris teda juba finaali pakkuma. Ent hispaanlanna tõi mängu murrangu. Eesti aja järgi ööl vastu eilset võitis Kontaveit Suarez Navarro vastu esimese seti 6:4 ja murdis teises läbi kaks vastase servigeimi seisuks 4:1. Näis, et siit ikka on võit tulemas, kuid tegemist on naiste tennisega, kus ajalugu teab tippmängija poolt näiteks ka 6:1, 5:1 edumaa mahamängimist.

Äkitselt kaotas Kontaveit oma servigeimi ning ühe soojaga otsa ka neli järgmist – sett 4:6 ja lahing jätkus. Otsustavas setis hoidsid seisuni 4:4 mõlemad oma servi, ehkki 22aastane eestlanna oli suuremates raskustes. Siis suutis Kontaveit ülipikaks kujunenud vastase pallingugeimi murda – 5:4 ja kõik meenutas paar päeva varem Jelena Ostapenkoga peetud mängu!

Ent nääpsuke, kõigest 162 cm pikkune Suarez Navarro ei murdunud, püsides sama sitkelt nagu puud tema kodusaarel Gran Canarial tormi kätte sattudes. Kontaveiti oma serv ei tulnud seekord koju, ning veidi hiljem seisul 6:7 samuti mitte. Oligi kõik.