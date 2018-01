Saksamaal Oberstdorfis peeti sel nädalavahetusel suusahüpete lennumäe MMi, tänase meeskondliku võistluse võitis Norra nelik (Robert Johansson, Andreas Stjernen, Johann Andre Forfang, Daniel Andre Tande).

Norralased kogusid 235 meetri mäel kaheksa hüppega 1662,2 punkti. Hõbemedalid võitnud Sloveenia jäi 46,4 punkti kaugusele. Pronksi võitis Poola (1592,1 punkti). Võistlusel osales kaheksa meeskonda, viimaseks jäi Soome.

Päeva pikima lennu tegi norralane Andreas Stjernen, kes kandus avavoorus 231 meetri kaugusele.

Seega on norralased igatpidi praegu maailma parimad lendajad, sest ka eilse individuaalvõistluse kuldmedal rändab Daniel Andre Tandega Norrasse. Eestlased lennumäe MMil ei osalenud.

Congratulations to the new Ski Flying World Champion Daniel Andre Tande! Fantastic performance, @Daniel_Andre24! #skiflying #FISskijumping #winterfans pic.twitter.com/loie4udDTT