Kui eelmise nädala keskel lõppes Barcelona pikk kaotusteta seeria, siis eile naasti muretult vanale rajale. Hispaania liiga kohtumises alistati Real Betis võõral väljakul koguni 5:0.

Avapoolajal kuivale jäänud Kataloonia tippklubi sai püssi paukuma ligi tunniajase mängu järel. Skoori avas 59. minutil Ivan Rakitic. Vaid kümme minutit hiljem säras tablool juba 3:0, kui jala said valgeks ka Lionel Messi ja Luis Suarez.

Viimase 20 minutiga lõi Barcelona veel kaks väravat. Oma teise tabamuse said kirja nii Messi kui ka Suarez. Hispaania liigas jätkatakse endiselt kaotuseta (kolmapäeval kaotati liigakarikas), 20 mängust on võidetud 17 ja viigistatud 3. See annab kokku 54 punkti, millega edestatakse Atletico Madridi 11 silmaga.