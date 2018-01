Lass vajab vaid veel 3 blokki, et olla oma ülikooli kõigi aegade parim blokeerija! Samuti on ta lähedal teisele märkimisväärsele saavutusele. Puudu on vaid 16 kulpi, mis teeks temast Duquesne´i naiskonna resultatiivseima blokeerija ühe hooaja kohta. Tänavu on eestlanna kirjas juba 61 blokki ning kolme hooaja peale 175.