Seega on jaanuaris palju räägitud võimalusest, et Batshuayi lahkub. Sellele annab tunnistust ka tõik, et Chelsea otsib endale tõelist target man'i, on ju klubi seostatud näiteks Burnley Ashley Barnesi ja Stoke City Peter Crouchiga.

Õhtulehe hinnang: 24aastase Batshuayi tulevik Chelseas on kahtlemata lahtine ning ründajat on lisaks Dortmundile seostatud ka linnarivaal West Ham Unitedi ja AS Romaga.

Saksamaale koliks belglane ilmselt vaid juhul, kui Arsenal tõepoolest Aubameyangi ära ostab. Et see tehing võib jääda õhku rippuma üleminekuakna viimaste tundideni, julgeme öelda, et Dortmundi Batshuayi ei siirdu.

2. Tottenham Hotspur pannakse paari Pariisi Saint-Germaini ääreründaja Lucas Mouraga. Brasiillast seostati varem ka Manchester Unitediga, kuid pärast Alexis Sanchezi hankimist pole ManU Mourast enam ilmselt huvitatud.

Lucas Moura ja Neymar. (GONZALO FUENTES)

Spurs on väidetavalt uut ääreründajat otsimas, sest lisaks Mourale on väidetavalt klubi huviorbiidis teine Prantsusmaal mängiv brasiillane - Bordeaux Malcom.

Pole kahtlustki, et Moura soovib PSGst lahkuda, sest pärast Neymari ja Julian Draxleri tulekut on tema mänguaeg kahanenud vaat et olematuks. Aga suvel on ju ees ootamas Venemaa MM ning koondisesse pääsemiseks on vaja platsil käia.

Õhtulehe hinnang: Moura meeskonnakaaslane Marquinhos ütles pärast eile õhtust 1:2 kaotust Lyonile, et Moura jääb alatiseks tema sõbraks. Ridade vahelt saab välja lugeda, et ääreründaja on meeskonnast lahkumisele lähedal.

Ent miski ütleb meile, et Spursi Moura ei lähe.

3. Valencia tahab Juan Mata tagasi tuua. Madridi Reali kasvandiku nimi tõusis esimest korda vutifännide huulile just Valencias, kust ta 2011. aastal Londoni Chelseasse siirdus.

Valencia meedia sahistab, et sealne kõrgliigaklubi on 29aastasest ründavast poolkaitsjast huvitatud, kuigi Mata liitumist Valenciaga ei peeta kuigi tõenäoliseks - nimelt on ta varemgi klubile "ei" öelnud.