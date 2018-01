Kuivõrd korralikus konditsioonis on nii Virgil van Dijk ning Joel Matip, siis ilmselt usaldab Klopp keskkaitsesse just nemad. Variant oleks ka Dejan Lovren, kuid tema tervis pole samuti kõige paremas korras püsinud.

Liverpooli tegemisi kajastav portaal This is Anfield on kindel, et täna õhtuses kohtumises mehitavad keskkaitse van Dijk ja Matip. Üldises plaanis oodatakse meeskonda väljakule suhteliselt sarnases rivistuses nagu eelmises kohtumises Manchester City vastu.