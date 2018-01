Selle nädala laupäevale planeeritud 33. Viru Maraton lükkub lumepuuduse tõttu edasi 10. märtsile



Maratoni korraldaja Evi Tormi sõnul oodati viimase hetkeni. "Kahjuks ei soosi hetkel endiselt ilmatingimused maratoni toimumist ning Pariisis pole piisavalt lund, et etapp korralikult läbi viia. Uueks maratoni ajaks on 10. märts ning loodetavasti on lumeolud sellel ajal head ning suusasõbrad saavad maratoni korralikult nautida," sõnas ta.

Etapid Estoloppet 2018 sarjas:

04.02.2018 - 20. Tamsalu-Neeruti Maraton

10.02.2018 - 20. Alutaguse Maraton

18.02.2018 - 45. Tartu Maraton

25.02.2018 - 20. Tallinna Suusamaraton

03.03.2018 - 43. Haanja Maraton

10.03.2018 – 33. Viru Maraton

Lisainfo estoloppet.ee lehelt ning Facebookist (facebook.com/estoloppet).