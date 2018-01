Kui peamiselt on Toyota WRC meeskonnas luubi all Jari-Matti Latvala ja Ott Tänak, kuulub tiimi ka Esapekka Lappi. 27aastane soomlane rääkis kodumaa meediale, mida hooajalt ootab.

Soomlane tajub, et kahe tugeva piloodi kõrvalt on raske esile tõusta. "Meie meeskonnas on kindlasti kõige enam. Siit saab kõva kooli," arvas Lappi, kellel mitmed rallid on tänavu alles elu esimeseks.