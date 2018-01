Leedu korvpalliliigas on viimastel nädalatel enim tähelepanu tõmmanud perekond Ballid. Asjad on läinud lausa nõnda käest, et korvpallurite isa LaVar ilmus Prienai Vytautase meeskonna trenni ja hakkas seal juhiseid jagama.

Kohaliku korvpalliajakirjaniku Donatas Urbonase sõnutsi oli isa Ball treeningul öelnud, kuidas tegelikult mängida tuleks. LaVari sõnum oli, et võistkond peaks mängima kiiremini ja rohkem kolmeseid viskama.

Mitmed mängijad olevat selle peale vihastanud. Meestele ei meeldinud, et neil tuleb Ballide reeglite järgi mängida. Juhtum on seda kummalisem, et tiimi kuulub mitmeid kogenud tegijaid, kes päriselt ka korvpallimängust jagavad.