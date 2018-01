Sel nädalal saab lõplikult selgeks, mitu Eesti murdmaasuusatajat pääsevad veebrauris Lõuna-Koreas algavatele olümpiamängudele. Tänase seisuga on kindel, et PyeongChangi sõidab neli eestlast, kaks meest ja kaks naist.

Veel paar päeva tagasi tundus peaaegu kindel, et pileti saavad kolm meest, kuid viimasel hetkel puksiti Eesti edetabelist välja. Võimalik, et oma rolli mängib eestlaste saatuses ka Tonga suusataja Pita Taufatofua, kes viimasel hetkel olümpianormi täitis. Sama mees osales ka Rio olümpial taekwondos ning kandis avatseremoonial ka riigi lippu. Õlise ja palja ülakehaga peole ilmunud mees tekitas paraja hulga furoori.

Kokku osaleb taliolümpial 310 murdmaasuusatajat ning hetkel langes Eesti koondise viies olümpiakoht 311. reale.

Pita Taufatofua Rio olümpial. (KIRILL KUDRYAVTSEV)

25. jaanuaril võime siiski suure tõenäosusega rõõmustada, sest kohtade ümberjagamise tulemusena peaks Eestile üks olümpiakoht lisanduma. Nimelt ei kasuta kõik riigid ära iga kätte võidetud kohta. Näiteks Soome ja Saksamaa võiks olümpiale saata 19 murdmaasuustajat, kuid ilmselt kõiki kohti ei täideta.

Kohtade ümberjagamise valguses pole võimatu, et olümpiale pääseb ka kuues eestlane, sest lisaks väljajäänute pingerea esimesele positsioonile hoiab Eesti ka üheksandat kohta.

Kui lisakohad peaksid tulema, siis kuuluvad need meestele. Ideaalne variant näeb ette, et olümpiale sõidab neli meest ja kaks naist, mis tähendaks, et välja saab panna ka teatemeeskonna.

Eesti suusaliidu reeglite kohaselt on olümpianormi täitnud Marko Kilp, Raido Ränkel ja Karel Tammjärv. Neljandaks meheks peaks kvalifitseeruma Eesti meistrivõistlustel kaks kuldmedalit võitnud ja nädalavahetusel MK-etapi 15 km klassikasõidus 32. koha saanud Andreas Veerpalu. Naiste kohad peaks kõigi eelduste kohaselt kuuluma Tatjana Mannimale ja Anette Veerpalule.