Inglismaa jalgpalli kogukond on leinas – 82aastaselt suri koondise endine kapten Jimmy Armfield.

We are saddened to hear that former @BlackpoolFC & @England skipper Jimmy Armfield has passed away. Our thoughts are with his friends & family at this time. pic.twitter.com/p0iZcSBIey — The FA (@FA) January 22, 2018

Armfield kuulus jalgpalli sünnimaa koondisesse aastatel 1959 kuni 1966 ja kaptenipaela kandis ta 15 matšis. Õnnetul kombel sai äärekaitsja vigastada just enne 1966. aastal kodumaal toimunud MMi, mille Inglismaa võitis. Mehe viimaseks mänguks jäi enne MMi peetud kohtumine Soomega.

Club deeply saddened to learn of the passing of its record appearance holder and Vice-President Jimmy Armfield. https://t.co/60nbiaARU2 pic.twitter.com/VQayAI96WO — Blackpool FC (@BlackpoolFC) January 22, 2018

Kuigi vigastuse tõttu ei saanud Armfield MMil koondist aidata, siis 2009. aastal anti talle üle kuldmedal. 1966. aastal jagus medaleid ainult 11 mängijale, kes käisid väljakul finaalis. Aastakümneid hiljem toimunud kampaaniaga võideldi välja medalid ka neile, kes olid MMil koosseisus, kuid platsile ei pääsenud.

Klubikarjääri jooksul oli Armfieldi puhul tegemist lojaalse jalgpalluriga – ta esindas vaid Blackpooli ning oli klubi tegemistega seotud kuni surmani. Kokku tegi ta Sergei Zenjovi endise kodumeeskonna eest kaasa 569 mängu ja lõi kuus väravat. Treenerina juhendas ta Boltonit ja Leeds Unitedit. Hiljem jõudis ta omale nime teha ka jalgpalliajakirjaniku ja tele- ning raadiokommentaatorina

It is with great sadness that we learn of the passing of former #LUFC manager Jimmy Armfield. Our thoughts are with his friends and family at this time pic.twitter.com/8yiYnL4hyv — Leeds United (@LUFC) January 22, 2018

Inglismaa jalgpalliliidu juht Gordon Taylor mälestas Armfieldi sõnadega: „Rahvuskangelane ja jalgpallilegend, Blackpooli ikoon ja Inglismaa koondise kapten, keda jäävad igatsema kõik, kes teda tundsid.“

Koondisekaaslane Sir Bobby Charlton lisas: „Konkurendi, meeskonnakaaslase ja sõbrana oli ta ilma ühegi kahtluseta väga aus ja siiras härrasmees.“ Charlton kasutas Armfieldi kirjeldamiseks hüüdnime "Härra Blackpool".

Caretaker England boss Howard Wilkinson at a 1999 press conference, angry at suggestioins he lacked international experience:



"How many England caps have you lot got betweeen you?"



Voice from the back of the room: "43."



Jimmy Armfield, World Cup winner and Five Live pundit. — Andy Murray (@Andy_MurrayFFT) January 22, 2018