New England Patriotsi mängujuhil Tom Brady'l (40) on võimalus 5. veebruaril NFLi ajalugu teha, kui tema satsil õnnestub aegade 52. Super Bowlil võita Philadelphia Eaglesit.

Ööl vastu esmaspäeva selgus, et tänavuse NFLi võidutrofee jagavad Minneapolises (Minnesota osariigi suurim linn) need kaks meeskonda. Brady ja Patriots on tiitlikaitsjad, Eagles jõudis viimati nõnda kaugele 13 aastat tagasi. Kusjuures toona kaotati Super Bowlil just Patriotsile tulemusega 21:24. Terve oma karjääri Patriotsis mänginud Brady oli ka siis rivis.

Tookordne triumf oli Brady kolmas. Seekordne võit teeks temast läbi aegade esimese mehe, kes ainult mängijana jõudnud kuue meistrisõrmuseni. Sarnaselt temaga on viis sõrmust üksnes kaitsjal Charles Haley'l, kelle sportlastee lõppes eelmise sajandi lõpus. Aga Brady karjääri kaheksas Super Bowl (see on NFLi rekord!) on eriline ka geograafilistel põhjustel, nimelt kasvas tema ema Minnesota osariigis (mille suurim linn on finaalipaik Minneapolis) Browerville'i linnakeses.