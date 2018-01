Manchester United ja Londoni Arsenal tegid suurejoonelise vahetustehingu – Tšiili jalgpallikoondise superstaar Alexis Sanchez läheb Londonist Manchesteri, armeenlane Henrih Mhitaryan liigub vastupidises suunas. Tippjalgpallis näeb sarnase kaliibriga vahetustehinguid haruharva.

Sanchez sõlmis Unitediga nelja ja poole aasta pikkuse lepingu ja tema nädalapalgaks saab väidetavalt enam kui 650 000 eurot, mis teeb 29aastasest mehest Inglismaa kõrgliiga kõige rikkama mängija. Temast enam teenivad jalgpallimaailmas vaid Cristiano Ronaldo ja Lionel Messi.

A natural on the pitch AND in front of the cameras! 📸 #Alexis7 pic.twitter.com/xRprFt6YAQ — Manchester United (@ManUtd) January 22, 2018

„Olen õnnelik, et liitun maailma suurima jalgpalliklubiga. Ma ei saanud lükata tagasi võimalust mängida Jose Mourinho käe all sellel ajaloolisel staadionil,“ teatas Sanchez. Londonisse jõudnud Mhitarjan lisas omalt poolt: „Täitsin oma unistuse, sest olen alati tahtnud mängida just Arsenalis.“

Now that you’re following @HenrikhMkh, let’s have your welcome messages for him… pic.twitter.com/CQXEaasURd — Arsenal FC (@Arsenal) January 22, 2018

Londoni tiimi endine ründaja Ian Wright avaldas arvamust, et Sancheze lahkumine tema endist tööandjat ei mõjuta. „Vaadates, kuidas Sanchez tänavu mänginud on, ei tohiks see üleminek Arsenalile liiga teha,“ arutles ta BBC veergudel.