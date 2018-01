Inglismaa jalgpalli kõrgliigas kohtuvad täna Liverpool ja Swansea City. Liverpooli meeskonna peatreener Jürgen Klopp usaldas seekord keskkaitses väljakule Joel Matipi ja Virgil van Dijki, mis tähendab, et Ragnar Klavan vaatab vähemalt esialgu matši vahetusmängijate pingilt.

Viimati kuulus Klavan Liverpooli algkoosseisu aasta esimesel päeval, kui just eestlase väravast võideti 2:1 Burnleyd. Eelmises matšis Manchester City vastu tuli Klavan vahetusest mängu viimaseks minutiks. Kokku on Inglismaa kõrgliigas tänavu tema arvel 13 mängu.

