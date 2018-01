Möödunud hooaja otsustavad mängud Kristiine Spordihallis (SK Augur Enemat) ja Kehras (FC Cosmos) tõid tribüünidele enam kui 250 inimest, lisaks sai mitmeid kohtumisi vaadata otseülekannete vahedusel. Tänavusel põhiturniiril on lisaks Narva Unitedile enam kui 150 pealtvaatajat mängudele meelitanud nii Sillamäe FC NPM Silmet kui ka nende linnarivaal Smsraha.

Betsafe saaliliiga põhiturniiri lõpuni on jäänud kolm vooru. Pärast nädalavahetusel peetud kohtumisi tõusis uueks tabeliliidriks FC Cosmos 24 punktiga. 22 punkti on kogunud nii FC Rinopal, SK Augur Enemat kui ka Narva United. Tartu meeskonnad Ravens ja Maksimum on vastavalt viiendal ja kuuendal kohal 13 punktiga. Tabeli lõpetavad kaks Sillamäe meeskonda, FC NPM Silmet ja Smsraha, kes on vastavalt seitsme ja nelja punktiga liiga seitsmes ja kaheksas meeskond.