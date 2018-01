Ohoo, täna on benji-hüppe tuju! Nii võib mõelda tavaline inimene igal hommikul. Tippsportlane mitte. Tema sammub peenikesel nööril. Üks rumal eksimus ning inimvõimete piire kompav keha võib mitmeks kuuks audis olla. Seepärast on profiklubid ettenägelikud - tegevused, mis võivad traumadeni viia, on lihtsalt keelatud! Õhtuleht rääkis Eesti pallialade endiste tippudega ning uuris, mis toimingutele kontraht oma jässaka käbara ette pani.

Martin Müürsepp: kui sa ei teibi jalga ja saad vigastada, oled ise süüdi

Eesti korvpalluritest on läbi aegade karjääri jooksul vast kõige enam näinud Martin Müürsepp. Ta käis juba poisipõlves NSV Liidu noortekoondise laagris, jõudis 18aastaselt otsaga Iisraeli, veel kolm aastat hiljem NBAsse ning käis seejärel ära Kreeka ja Venemaa tippklubides. CVst ei puudu ka Tallinna Kalev ega Tartu Rock.

„NBAs olid konkreetselt keelatud näiteks mäesuusatamine, veesuusatamine. Üldiselt on nii, et kui saad korvpalliväliselt mingit muud sporti tehes vigastada, oled ise süüdi. Lepingud on päris paksud, aga üldiselt võtab kogu asja kokku punkt, mis ütleb, et mängija peab andma endast sada protsenti ja olema professionaalne. Ning see käib absoluutselt kõige kohta,“ räägib Müürsepp.

„Näiteks kui sa lähed öösel välja ja hommikul on trenn, ei käitu sa professionaalselt ning see on asi, millest klubi saab kinni hakata. Kui teed midagi, mis ei käi professionaalsuse alla, saab klubi vastavalt lepingutingimustele sind trahvida või lepingu katkestada.