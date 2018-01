Inglismaa jalgpalli kõrgliigas kaotas Liverpool võõral väljakul 0:1 tabeli viimasele meeskonnale Swansea Cityle. Matši ainsa värava lõi Alfie Mawson 40. minutil.

Suurfavoriidina mängu alustanud Liverpool hoidis küll 70 protsenti mänguajast palli, kuid ohtlikke olukordi tekitati vähe. Vajadusel sekkus edukalt Swansea väravavaht Lukasz Fabianski, kes on sel hooajal liigas kõige rohkem tõrjeid sooritanud väravavaht. Pikalt Arsenali särki kandnud puuriluku endiste juhendajate nimekirja kuulub ka Mart Poom, kes tegutses aastatel 2009-2010 Arsenali väravavahtide abitreenerina. Fabianski lahkus Londonist 2014. aastal.

Virgil van Dijk. (MATTHEW CHILDS)

Eesti koondise kapten Ragnar Klavan istus terve kohtumise vältel Liverpooli varumeeste hulgas, keskkaitses tegutsesid täna Virgil van Dijk ja Joel Matip.

Liverpool hoiab tabelis neljandat kohta, kolmandal real paiknev Chelsea jääb kolme punkti ja teisel positsioonil olev Manchester United kuue punkti kaugusele. Liidril Manchester Cityl on 18 punkti rohkem. Swansea on endiselt viimane, kuid nüüd on neil sama palju punkte (20) West Bromwich Albioniga.