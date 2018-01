Ragnar Klavani koduklubi Liverpool kaotas eile hilisõhtul Inglismaa jalgpalliliigas tabeli punasele laternale Swanseale 0:1. Võitjate peatreener Carlos Carvalhal teatas, et suunas vastase ummikusse.

"Rääkisin oma mängijatele, et Liverpool on tõeliselt tugev meeskond. Nad on nagu F1 auto. Kuid kell 4 päeval on Londonis keeruline kiiresti sõita, siis on nad samasugune auto nagu iga teinegi. Pidime tekitama ummiku, me ei tohtinud neile jätta sõitmiseks vabu teid," vahendas BBC Carvalhali kokkuvõtet mängust.

Väljakukkumistsoonis võitlev Swansea sai kolm hindamatut punkti, uue juhendaja käe all on viimasest kuuest mängust kaotatud ainult üks. Tagantpoolt neljandast kohast lahutab meeskonda nüüd kolm punkti.

Tegelikult on Inglismaa liigatabel alates keskmikest ja lõpetades viimase otsaga uskumatult tihe. Kui West Bromwich ja Swansea lõpetavad tabeli 20 punktiga, siis 9. kohal asuvel Evertonis on ainult kaheksa silma rohkem. Võrdluseks: tabeli esimest ja teist, Manchesteri klubisid Cityt ja Unitedit lahutab tervelt kaksteist punkti! Ning mängida jääb veel neliteist pikka vooru.