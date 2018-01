Venemaa riigiduuma kehakultuuri-, spordi-, turismi- ja noortekomitee esimees Mihhail Degtjarjov nimetas ebaõiglaseks ROKi otsust mitte lasta rida riigi tippsportlasi peatselt algavale taliolümpiale.

Ta ei kahtle, et kõik viitab Venemaa vastu käivale planeeritud kampaaniale. "Kellelgi pole kahtlust, et parimate Venemaa sportlaste olümpialt eemale jätmise kampaania poleks planeeritud," ütles Degtjarjov ajalehele Sport-Ekspress.

"ROK peab selgitama, mis põhjusel ei kutsuta Koreasse Viktor An'i, Anton Šipulinit ega Sergei Ustjugovit. Need põhjused peavad olema kaalukad. Pole andmeid, et nad oleks kunagi tarvitanud dopingut või saanud dopingukoodeksi rikkumise eest karistada. Neid ei mainitud McLareni aruandes. Vastupidi, nende sportlik biograafia on eeskujuks. Kui selgitusi ei järgne, on võimalik, et teised Venemaa sportlased peavad vaatama üle otsuse enda osalemise kohta PyeongChangi olümpiamängudel," ähvardas duumasaadik.

"Meid taheti Schmidi komisjoni ja ROKi täitevkomitee otsustega provotseerida boikotile. Mõistes, et boikotti ei tule, otsustati tegutseda jesuiitlikul moel - mitte lubada puhta renomeega venelaste liidreid mängudele. See lõhnab poliitilise šantaaži järele, samuti loob teiste riikide sportlastele tingimused võita olümpia ebaausal viisil.

Et ROK tegeleb paralleelselt Venemaa ja Korea toimikutega, viib mõtted sellele, et toimub ette dirigeeritud kampaania. Washingtonis ja Londonis kirjutati ette ülesanne saavutada Venemaa boikott ja visata ta olümpialiikumisest välja. Nad ise peaksid aga näitama unikaalset läbirääkimisvõimet, mis lubab ühendada Põhja- ja Lõuna-Korea võistkonnad. Sellega saaks Venemaad näidata isoleeritud riigina, Koreade peal aga viidata, et isegi Põhja-Koreaga on võimalik läbi rääkida," lisas Degtjarjov.