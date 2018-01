Täna hommikul sai ametlikult teatavaks, et ROK ei luba järgmisel kuul peetaval PyeongChangi taliolümpial startida mitmel Venemaa tippsportlasel. Nüüdseks on selgunud, et esialgselt meie idanaabri poolt mängudele üles antud poolest tuhandest sportlasest on roheline tuli antud ainult 389-le.

Punase tule saanute nimekirja on lisandunud Venemaa kiiruisutamise liidrid Deniss Juskov ja Pavel Kuližnikov, veel mitu lühirajauisutajat, samuti paljud hokikoondislased, teatas agentuur R-Sport.

ROK võttis detsembri alguses vastu otsuse lubada Venemaa sportlased mängudele oma lipu ja hümnita, olümpialipu all. ROKi komisjon ja projekti OAR (lühend väljendist "Olümpiasportlased Venemaalt") töörühm koostasid "puhaste" Venemaa sportlaste nimekirja, keda võib kutsuda tänavustele mängudele. Esialgu oli seal 500 nime, mis aga 19. jaanuaril vähendati 389-le.