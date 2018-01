Maailma ühe parema käsipalluri, 26aastase veetleva norralanna Nora Mörki alastipildid lekkisid eelmisel aastal internetti ja meediasse ning tema sõnul on sellel sünged tagajärjed.

Kõige krooniks keeldus Mörk Norra koondisse tulemast, sest kui algselt arvati, et pildid varastas tema telefonist mõni häkker, siis nüüd on naine kindel, et selle teoga sai hakkama hoopis keegi koondisekaaslastest, teatas väljaanne VG. Mörki sõnul on Norra käsipalliliit asjast teadlik, kuid püüab juhtunu maha summutada.

Rio olümpial Norra koondisega pronksmedali võitnud Mörk teatas kaks kuud tagasi, et häkkerid varastasid tema telefonist intiimpilte, ta langes sellest depressiooni, tekkisid söögiisu- ja uneprobleemid ning kogu see mõju kandus üle ka mänguväljakule - sportlane teenib klubileiba Ungaris Györis.

VG kirjutas, et mitu Ida-Euroopa väljaannet avaldas Mörkist alastipilte. Mängija advokaat John Christian Elden on nõudnud nende veebist eemaldamist, "sest ükski väljaanne ei taha kriminaalasja kaela saada".