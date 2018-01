Leedu klubi Prienai Vytautase Balli-nimeline korvpallitsirkus jätkub täie hooga: tänaseks Big Baller Brand Challenge Gamesi kohtumiseks Alytuse Dzukijaga lisandub meeskonna treeneripingile vendade Ballide isa LaVar Ball!

Teatavasti värbas Prienai LiAngelo ja LaMelo Balli, kellega koos saabus Leedumaale ka LaVar. Tekitati kõva ažiotaaž, loobuti Balti liigast ja selle asemel mängitakse viis Big Baller Brandi sõumängu. Tiimi ülejäänud liikmetele on nii palju head uudist, et LaVar Ball on abitreeneriks esialgu ainult tänases sõu-, mitte aga Leedu liiga mängudes.

Ballide isa hüppas juba ühel päeval peatreener Virginijus Šeškusele ja mängijatele peale, et mäng tuleb ajada kiiremaks ja visata rohkem kolmeseid. Leedulaste üldine arvamus on: Big Balleri mängudes palun, Leedu liigas aga tuleb tsirkus jätta. Šeškus tõdes, et niisuguse kaitsega, mida mängivad vennad Ballid, kaugele ei purjeta.

Vytautas kohtus üleeile Leedu liigas kodus Pasvalyse Pieno Žvaigždesiha ja kaotas 93:116. LiAngelo Ball kogus 25 minutiga 20 ja LaMelo Ball 18 minutiga 13 punkti, kuid nende platsil olles jäi meeskond vastavalt 23 ja 10 punktiga miinusesse. LiAngelost suuremat miinust "ei tootnud" keegi.