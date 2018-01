Aastaid Eesti parima naisjalgpalluri tiitlit kandnud, eelmisel aastal suure spordiga lõpparve teinud Anastassia Morkovkina jääb lemmikala juurde, ta asus Pärnu JK peatreeneriks.

Pärnust lahkus eelmisel nädalal kauaaegne peatreener Jüri Saar. Morkovkina mängis aastaid Pärnus, ta on tulnud 15 korral Eesti meistriks ja valitud 8 korral Eesti parimaks naisjalgpalluriks. Eesti koondist esindas ta 75 mängus ja lõi 40 väravat.



"Pakkumine klubisse tööle asuda tuli minu jaoks ootamatult, aga tunnen suurt soovi ja vastutust see tee ette võtta. Olin mängijana nii pikalt naiskonnaga seotud, soovin nüüd pühendada kogu oma energia naiste jalgpalli arendamiseks," lausus Morkovkina pressiteate vahendusel.



"Klubi poolt vaadates oli loogiline pakkuda naiskonna juhendamise vastutust just Nastjale - tegemist on läbi aegade parima Eesti naisjalgpalluriga, kelle kogemused, kirg ja pühendumine on kulla hinnaga. Soovime Nastjale palju jõudu ja edu," ütles Pärnu JK president Raio Piiroja.