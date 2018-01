Prantsusmaa ajalehe Le Monde'i andmetel manipuleerisid venelased 2014. aasta Sotši olümpial ka murdmaasuusataja Sergei Ustjugovi, laskesuusataja Anton Šipulini ja lühirajauisutaja Viktor Ani dopinguproovidega. See on ka põhjuseks, miks rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) nimekat kolmikut PyeongChangi taliolümpiale ei luba.

Varasema info järgi polnud Ustjugov, Šipulin ja An mingilgi viisil suure dopingupettusega seotud, aga Le Monde'i allika andmetel märgistasid venelased teiste seas ka nende uriiniproove. Ajaleht väidab, et nende allikas on "lähedalt seotud Richard McLareni juhtimisel toimunud uurimisega." 2016. aastal valmis uurimise tulemusel põhjalik kaheosaline raport.

Venelased on leppinud asjaoluga, et olümpiale ei pääse hilisema, Denis Oswaldi komisjoni, aruandes figureerinud sportlased. Šipulinit, Ustjugovit, Ani ega mitut teist nüüd punase tule saanud atleeti neis nimekirjades aga polnud, neil pole kunagi olnud ka ühtegi dopinguintsidenti.