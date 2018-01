Rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) ei soovinud põhjendada, miks ei lubata Venemaa staare Sergei Ustjugovit, Viktor Ani ja Anton Šipulinil osaleda Pyeongchangi olümpiamängudel. Triol pole olnud kunagi dopingujuhtumeid ja neid polnud mainitud Denis Oswaldi n-ö mustas nimekirjas.

"Tahtsime, et olümpial osalevate Venemaa sportlaste osas poleks mingeid kahtlusi ega küsitavusi. Kui mõnda sportlast pole olümpiale kutsutute seas, ei tähenda see automaatselt, et ta on rikkunud antidopingureegleid," ütles ROKi Venemaa sportlasi kontrolliva komisjoni juht Valerie Fourneyron väljaandele Sport-Express.

Fourneyron lisas, et osade atleetide osas veel uurimine käib, aga eraldi ei soovinud ta Ustjugovi, Šipulini ja Ani juhtumeid kommenteerida. Staaridele pandud keelud avastas Venemaa meedia ootamatult alles täna hommikul ja idanaabrid ei oska ROKi otsusele mingit seletust leida.