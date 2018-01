Venelased eelregistreerisid 500 sportlast, kel sportlikult potentsiaali OMile kvalifitseeruda, kuid ROK kärpis sealt 19. jaanuariks 111 nime. Kes jäid, kes kadusid, seda ROK ei avaldanud, sest ka järelejäänud 389 saatus pole lõplik. Jah, mõistate õigesti, avatseremooniani on jäänud kaks ja pool nädalat, kuid venelaste ümber on üks suur segadus.

Kes ei mäleta, siis ROK otsustas detsembri alul, et seoses Sotši olümpial toiminud riikliku dopinguskeemiga peavad Venemaa sportlased Lõuna-Koreasse pääsemiseks esmalt oma puhtust tõestama. Seejärel langetab ROKi vastav komisjon otsuse, kas kutsuda üks või teine atleet Pyeongchangi. Pole vist vaja üle mainida, et kõik nad võistlevad koondises nimega „Olümpiasportlased Venemaalt“, mis tähendab, et ei mingit Vene lippu ega hümni.

Tükike infosulust purunes täna hommikul, kui Venemaa olümpiakomitee esimene asepresident Stanislav Pozdnjakov teatas kohalikele ajakirjanikele, et 111 mahakriipsutatu seas on ka ülalmainitud trio Šipulin, Ustjugov ja An. On oluline märkida, et ükski nimetatuist pole kunagi ühtki positiivset dopinguproovi andnud. Samuti ei ole nende nimed varem Sotši skandaaliga seoses avalikult kuskilt läbi käinud.

Venemaa olümpiakomitee esitas ROKile järelepärimise põhjuste kohta, miks paljud nende paremad sportlased nimekirjast välja arvati. „ROKil on küll täitevkomitee otsuse kohaselt ainulaadne õigus kutsuda või mitte kutsuda OMile üht või teist sportlast, kuid otsused peavad olema põhjendatud ja neid tuleb sportlastele selgitada,“ märkis Pozdnjakov.

Vähemalt Venemaa meediale ROK midagi sisulist ei vastanud. „Tahtsime, et olümpial osalevate Venemaa sportlaste osas poleks mingeid kahtlusi ega küsitavusi,“ sõnas ROKi Venemaa sportlasi kontrolliva komisjoni juht Valerie Fourneyron. „Kui mõnda sportlast pole olümpiale kutsutute seas, ei tähenda see automaatselt, et ta on rikkunud antidopingureegleid.“

Aga kõlakaid liigub erinevaid. Ühed ütlevad, et ROK kavatseb tõkestada kõigi Sotši talimängudel osalenud venelaste Pyeongchangi-tee. Teised, et nimeka trio dopinguproovidega ikkagi manipuleeriti Sotšis.

Iluuisutamise olümpiavõitja Aleksei Jagudin reageeris sotsiaalmeedias konkreetselt: „Mida v***u!?“

Šipulini abikaasa Luiza ahastas Instagramis: „Mul pole sõnu. Kurjusel pole piire. Kuidas nii? Mille eest? Loodan, et olukorrast leidub veel väljapääs.“

Õde Anna Maslova lisas: „Uudis on värske ja ootamatu. Kõik on šokis. Alles paar päeva tagasi valmistus Anton rõõmsalt olümpiaks ning edastasin talle oma toetussõnad. Nüüd oleme mures ja loodame, et meie ametnikud suudavad olukorda muuta.“

„Lõhnab poliitilise šantaaži järele“

Kahekordne laskesuusatamise olümpiavõitja, nüüdseks karjääri lõpetanud Sergei Tšepikov on samuti nördinud. „Antonita pole meil tiimi . Me ei tee tugevat teatesõitu ning individuaalselt on samuti väga raske kellelegi loota. Ma ei näe, et keegi peale Antoni suudaks olümpiamedalite eest võidelda. ROK laostas meie meeskonna.“

Šipulini healt tuttavalt küsiti ka, kuidas too võiks halvale uudisele reageerida? „Ma ei suuda ette kujutadagi, milline sisemine tragöödia võib see otsus tema jaoks olla,“ vastas Tšepikov. „ROK peab kindlasti oma otsust põhjendama. Vastasel juhul vajab see organisatsioon suuri muudatusi. See õõnestab olümpialiikumise mainet.“

Venemaa riigiduuma kehakultuuri-, spordi-, turismi- ja noortekomitee esimees Mihhail Degtjarjov on üks neist, kes on veendunud, et tegemist on poliitikaga. „Pole kahtlustki, et Venemaa parimate sportlaste olümpialt eemale jätmise kampaania on planeeritud,“ lausus Degtjarjov ja lisas, et ROK peab veenvalt põhjendama, miks Šipulinit, Ustjugovit ja Ani Koreasse ei kutsuta.

"Kui selgitusi ei järgne, on võimalik, et teised Venemaa sportlased peavad vaatama üle otsuse enda osalemise kohta Pyeongchangi olümpiamängudel,“ ähvardas duumasaadik. „Meid taheti Schmidi komisjoni ja ROKi täitevkomitee otsustega provotseerida boikotile. Mõistes, et boikotti ei tule, otsustati tegutseda jesuiitlikul moel - mitte lubada puhta renomeega venelaste liidreid mängudele. See lõhnab poliitilise šantaaži järele, samuti loob teiste riikide sportlastele tingimused võita olümpia ebaausal viisil.“

Mis edasi saab, on segane. Igatahes lubas Venemaa spordiminister Pavel Kolobkov, et kõik OMile mittekutsutud saavad riigilt õigus- ja finantsabi.

