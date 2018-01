Jaanuari alguses Leedus maandunud perekond Balli korvpallitsirkus jätkus täna järjekordse šõumänguga. 16aastase LaMelo, 19aastase LiAngelo ja treeneriks kehastunud pereisa LaVar Balli koduklubi Prienai alistas 147:142 Alytuse Džukija.

Olematu kaitse ja kõrge tempoga mängitud kohtumises olid punktid kerged tulema ja kõige enam kasutasid olukorda ära just vennad Ballid. Kolmandal veerandajal tabas LaMelo viis kolmest järjest ja viskas kokku 43 punkti, hankis 8 lauapalli, andis 10 resultatiivset söötu ning tegi 4 vaheltlõiget, LiAngelo lisas 37 punkti ja võttis 8 lauapalli.

LaMelo Ball (1) ja LiAngelo Ball (3). (Martin Ahven)

"Nii palju kaitset pole kunagi mängitud! Kui poisid usuvad minu süsteemi, siis võiksime sellist stiili kasutama hakata ka Leedu liigas. Te arvate, et kaitses mängitakse 24 sekundit, aga meie tegime seda tihtipeale ainult viis sekundit. Seega mängisime kaitset paremini kui ükskõik kes! Selleks, et hea kaitsemeeskond olla, peaks Prienais olema kiired ja atleetlikud mängijad. Nägin siia tulles,et Prienai on hoopis teistsugune tiim, kus tuleb keskenduda rünnakule," rääkis LaVar Ball pressikonverentsil ja tundus, et tal oli tõsi taga.