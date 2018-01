Muide, Portugali koondises on Pereira kirja saanud 27 kohtumist, kus on löönud ka ühe värava. Too tabamus tuli enne eelmist EMi peetud sõpruskohtumises Eesti vastu, mille Portugal võitis 7:0.

Õhtulehe hinnang: See kuulujutt pärineb Portugalli meediast ning pole kahtlustki, et välisklubid hoiavad Pereiral silma peal. Ta on sel hooajal olnud lihtsalt sedavõrd hea!

Ent kui tõenäoline on Pereira praegune lahkumine? Meie arvates mitte kuigi.

2. Juba on koitnud uus päev, mis tähendab, et Londoni Chelseat pannakse paari järjekordse ründajaga. Seekordne "ohver" on Leicester City Islam Slimani.

29aastane alžeerlane liitus Leicesteriga Lissaboni Sportingust kõrgete lootustega, kuid pole pooleteise aasta jooksul suutnud end põhikoosseisu murda.

Islam Slimani. (LINDSEY PARNABY)

Väidetavalt annab Slimani agent endast parima, et tema klient saaks Chelseasse minna. Ent Leicester tahab mehe eest umbes 25 miljonit eurot, kuigi ilmselt ollakse nõus arutama ka laenulepingudiili.

Õhtulehe hinnang: Slimani ei lähe Chelseasse, sest Londoni klubi hangib endale Edin Džeko.

3. Pariisi Saint-Germaini staar Neymar kaalub juba klubist lahkumist. Nimelt ei meeldi talle jõuline Prantsusmaa kõrgliiga, samuti pole brasiillasele mokkamööda tõik, et kohtunikud ei kaitse teda piisavalt.

Seda, et Neymar pole PSGs rahul, oleme varemgi kuulnud. Ent nagu ESPN tabavalt küsis: kes on see klubi, kes on nõus tema eest sadu miljoneid maksma ning seejärel mullikilesse mässima? Barcelonasse ta vaevalt et läheb, võib-olla tuleks kõne alla Madridi Real. Hispaania tundub Neymari ainus loogiline sihtkoht.