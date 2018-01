M-Sporti tiimis, kus varasemalt sõitis ka Ott Tänak, lööb tänavu kahel rallil kaasa kogenud Bryan Bouffier. 39aastane prantslane on Sebastien Ogier´ ja Elfyn Evansi kõrval kolmas piloot, kuid tahab kindlasti oma esitustest maksimumi võtta.

Bouffier teeb kaasa ka homme algaval hooaja esimesel etapilt Monte Carlos. WRC ametlikul kodulehel avaldatud artiklis peetakse Fordi pilooti üheks mustaks hobuseks, kes võib oluliselt kaarte segada.

"Mul on Monte Carlo rallilt väga palju kogemusi. See aitab mul rajaga kohaneda ja seda paremini mõista, aga see võistlus pole kunagi lihtne," teatas Bouffier. "See on kogu kalendri üks raskemaid võistlusi. Et siin hästi läheks, tuleb kavalalt tegutseda, valida õiged rehvid ning leida tasakaal kiiresti sõitmise ja ettevaatlikkuse vahel."

Kuigi pagas on suur, jääb Bouffier ise siiski tagasihoidlikuks. "Esmajärjekorras tahan, et tunneksime rallist lõbu," ütles ta. "Võtame asja väga pingevabalt. Kui õnnestub meeskonnale mõned punktid tuua, siis oleks see võimas. See on üks mu lemmikrallisid ja see, et saan siin sõita uue generatsiooni masinas, on unistuse täitumine."

Lisaks Monte Carlole sõidab Bouffier ka Korsika rallil.