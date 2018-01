Rafael Nadali Austraalia lahtised tennisemeistrivõistlused said kurva lõpu, kui ta pidi veerandfinaalis Marin Cilici vastu vigastuse tõttu kohtumise pooleli jätma. Küll aga pääses nelja parema hulka Nadali suur konkurent Roger Federer.

Mõlemad mehed on tipptennises pikka aega keerelnud ning kuigi väljakul ollakse konkurendid, siis tavaelus saadakse hästi läbi. Nõnda tundiski Federer Nadali tervise pärast muret.

"Eile õhtul, vahetult enne magamaminekut saatsin Rafaelile sõnumi," ütles Federer. "Ütlesin, et soovin talle kiiret paranemist. Sellist hoopi on kõrvalt raske näha."

Ta lisas: "Tundsin, et tahan talle sõnumi saata. Lootsin südamest, et ta saab tänastelt uuringutelt positiivse vastuse. Oli rõõmustav, et vigastuspaus liiga pikk pole. Aga oli raske näha, kuidas konkurendi ja sõbra turniir nõnda lõppes."