"Ma ju teadsin, kes võivad tulla ja mis variandid on," ütles ta. " Soomlastega eile rääkisime, et ühes alagrupis oleme ja nii ka läks. Norra loositi ka ju meile, oleks võinud Soomega püsti tõusta ja öelda, et sobib, aga talveriikide osas olid väikesed piirangud. Võib-olla oleks huvitav olnud, kui oleks Šotimaa tulnud. Ega meil siin C-liigas nõrkasid vastaseid ei ole. Peame olema väga heal tasemel, et iga mäng punktide eest võidelda. Loodame olla mustad hobused, kes kaarte segavad ja punktide pärast võitlevad."

"Teame, et peame märtsis ja juunis valmistuma Rahvuste liigaks," ütles ta. "Minu ülesanne või soov on, et need kaks mängudetsüklit oleks võimalikult hea koosseis koos, et saaksime oma mängu harjutada ja oleksime sügisel täiesti valmis. Arvata võib, et septembris ja oktoobris on meie kodumängud ära, peame kindlasti kodus punkte noppima, midagi kerget oodata ei ole, peame valmis olema.“



Rahvuste liiga esimesed kaks vooru toimuvad 6.-11. septembril, kaks järgmist oktoobris ja kaks viimast novembris. C-liiga alagruppide võitjad pääsevad järgmiseks korraks B-liigasse, viimased langevad D-liigasse. Kui liigade võitjad ei pääse EM-valiksarja kaudu 2020. aasta EM-finaalturniirile, siis saavad nad võimaluse finaalturniiri pääset jahtida 2020. aasta märtsis toimuvates play-off-mängudes.