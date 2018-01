Esimese katse ilmastikuolud: tee on kuiv ja õhtutemperatuur 10 plusskraadi ringis. Küll on katsel umbes kolme kilomeetri jagu lund.

The Stop Control at the end of SS1 is ready. The temperature isnt far off 10°C and the road is dry. Apparently there is about 3km of rutted ice at Col de Fontbelle (around 1300m). But tyre choice will depend on the conditions over SS1 and SS2 combined. #RallyemonteCarlo #WRC pic.twitter.com/kB2UJNAaFM