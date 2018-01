Eesti Jäähokiliit koondab alates tänasest enda ning kogu Eesti jäähokipere tegevuse uue #eestihoki kaubamärgi alla.

Ühtlasi tutvustas EJHL täna Tondiraba jäähallis toimunud esitlusel #eestihoki uut suitsupääsukesega logo ning Eesti jäähokikoondise verivärsket mänguvormi.

#eestihoki logo, visuaalse lahenduse ning hokikoondise mängusärkide kujunduse töötas välja loovagentuur Optimist.

"Võtsime täna kasutusele uue #eestihoki kaubamärgi, andes sellega kogu Eesti jäähokile uue ja värske näo. Kõik Eesti jäähokiga seonduvad tegevused - ükskõik kus ja mida me teeme - on nüüd ühendatud ühtse käekirjaga. Samuti sai meie rahvuskoondis uued ja väga kaunid mängusärgid. Tänan südamest Optimisti meeskonda ja kõiki häid inimesi, kes #eestihoki kaubamärgi, visuaalse lahenduse ning uute hokisärkide kujunduse loomises osalesid," ütles Eesti Jäähokiliidu president Rauno Parras.

“Kui otsustasime Eesti Jäähokiliidu poolt korraldatud konkursil osaleda, siis oli meie esimene mõte, et ei sooviks kasutada lõvi temaatikat. Jah, tegemist on küll meie vapiloomaga, aga tegelikkuses on loom meile kauge, lisaks kutsutakse lõvideks meie põhjanaabreid. Suitsupääsukese kasutamine tuleneb suuresti sellest, et tegelikult võib meie rahvuslinnu omadusi hästi seostada ka hea jäähokimängijaga: et hästi toimida, peab ta olema kiire ja äärmiselt osav. Värskendus tervikuna on igal juhul sõõm värsket õhku. Ettevõtted ja organisatsioonid, kes mõistavad, et lisaks sisule on oluline ka vorm, toimivad paremini. Soliidne vorm toetab alati sisu,” kommenteeris Optimist Creative’i loovjuht Oliver Lomp.



#eestihoki uue visuaalse identiteedi lõi Optimisti kunstiline juht Bruno Palmik.