"See on suurepärane," rõõmustas Rooba otseülekannete üle. "Olen ammu kadedusega vaadanud, kuidas jalgpallurid, korvpallurid ja muud spordimeestest sõbrad pääsevad ETV ekraanile mängima. Nüüd on meie kord ja olen siiralt õnnelik."

"Enne seda mängu on meil veel nii mõnigi Soome meistrivõistluste mäng mängida, seega me pole veel eraldi keskendudnud. Aga sel mängul on nii suur kaal, et minngit erilist ettevalmistust pole vaja teha. Igaüks teab, kui tähtis see on. See võib olla kord elus võimalus mängida millegi nii suure peale. Kindlasti lähme tiitli järele."