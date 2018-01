Austraalia lahtistel tennisemeistrivõistlustel meeste üksikmängus imelist hoogu näidanud Tennys Sandgreni (ATP 97.) teekond lõppes maakera kuklapoolel küll veerandfinaalis, kuid tänu ootamatule eduloole on mees omale kaela tõmmanud hunniku ebameeldiva meediatähelepanu.



26aastane Sandren alistas teel veerandfinaali nii Stan Wawrinka (ATP 8.) kui ka Dominic Theimi (ATP 5.). Kuigi kaheksa hulgas tema jaks rauges, vandudes 4:6, 6:7 (5), 3:6 alla Lõuna-Korea esindajale Hyeon Chungile, oli töö juba tehtud.



Pärast võimsaid triumfe hakkas tennisisti vastu suuremat huvi tundma ka USA meedia, kes mehe erinevad sotsiaalmeedia kontod läbi lappas.



Sandreni Twitterit skännides tuli välja, et mees tunneb huvi paremäärmuslaste vastu, sest ligi 500 jälgitava konto seas on enamus USA tuntuimad rassistid ning paremäärmuslased.



Seetõttu on ameeriklane pidanud mängujärgsetel pressikonverentsidel lisaks tennisele peatuma ka oma poliitilistel vaadetel. Viimane neist kulges järgnevalt.



"Käputäie Twitteri meeldimiste ja jälgimiste põhjal olete oma otsuse juba ära teinud. Kirjutada vinge nurga alt ekstreemne lugu. Sensatsiooniline kajastus. Te ei peatu sisuliselt millegi ees, et mind sellisena kajastada," sõnas mees pärast veerandfinaalkaotust.



"Te olete propaganda masinad, kes trükivad iga infokillu ilma seda uurimata. Te hävitate paberi ja pastakaga inimesi ja pöörate isegi oma naabri vastu. Seda kõike tehes astute iga sammuga põrgule lähemale."



"Minu selge arvamus on, et iga inimese arusaama tuleb austada, sõltumata rassist, soost, religioonist või seksuaalsest orientatsioonist. Mina jätkan oma teel, sest vastan ainult Jumalale. Kui teil on nüüd küsimusi mängu kohta, siis vastan nendele hea meelega. Aitäh," oli mehe vastus pärast välja langemist.