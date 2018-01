Täna toimus Šveitsis Lausanne’is UEFA rahvuste liiga alagruppide loosimine ning Eesti koondis sai teada C-liiga 2. alagrupis omale vastasteks Kreeka, Soome ja Ungari.



Eesti meeste koondis alustab UEFA rahvuste liiga mänge 8. septembril 2018 koduväljakul Kreeka vastu.

Eesti koondise mängud UEFA rahvuste liigas (kõik algusajad Eesti aja järgi):



Laupäev, 8. september 2018 kell 21.45 Eesti - Kreeka, A. Le Coq Arena

Teisipäev, 11. september 2018 kell 21.45 Soome - Eesti

Reede, 12. oktoober kell 21.45 Eesti - Soome, A. Le Coq Arena

Esmaspäev, 15. oktoober kell 21.45 Eesti - Ungari, A. Le Coq Arena

Neljapäev, 15. november kell 21.45 Ungari - Eesti

Pühapäev, 18. november kell 21.45 Kreeka - Eesti



Kreekaga kohtus Eesti viimases MM-valiktsüklis. Esmalt näitasid Kalevipojad kodus head võitlusvaimu, kuid A. Le Coq Arenal peetud mängus tuli siiski vastu võtta 0:2 kaotus. Võõrsil suutis Eesti osutada tugevamat vastupanu ning 2004.aasta Euroopa meistrid hoiti nulli peal ja tasuks väravateta viik.



Põhjanaaber Soome on Eesti jaoks tuttav vastane, kui läbi ajaloo on kohtutud 32 korral. Ungariga on Eesti vastamisi läinud kuues kohtumises, viimati kohtuti 2013. aastal, kui MM-valikmängus tuli vastu võtta 1:5 kaotus.