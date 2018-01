Võiks ju arvata, et algaja jaoks on jäähoki raskeim element litri käsitsemine. Või uisutamine. Aga ei! Et jääni jõuda, on vaja varustus selga ajada. Ja see võib professionaalse abita osutuda ületamatuks tõkkeks...

Kui spordiajakirjanikud eile pärastlõunal Tondiraba jäähalli 9. riietusruumi astusid, vaatasid paljud hämminguga neile valmis pandud varustusekuhja. Et kust siis ots lahti teha? Ja mida mõne esemega üldse peale hakata? Nagu selgub, on riietumisel kindel loogika. Suvalisest ürbist alustades jõuad varem või hiljem tupikusse.

Õnneks olid meil targemad mehed – teiste seas jäähokiliidu president Rauno Parras – abiks, nii et nõutu näoga garderoobi keegi ei jäänud. See oleks küll kurb olnud, kui Robert Rooba lendab spetsiaalselt (!) Jyväskyläst kohale, et lehemeestele ala tutvustada (ja koondise uut mänguvormi esitleda), aga mõni ei saa rüüdki üll.