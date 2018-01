Spordiarst Larry Nassar, kes seksuaalselt kuritarvitas alaealisi USA võimlemiskoondise atleete ning kogus lapspornot, kuulis täna kohtupingis otsust: 175 aastat vangistust. Kohtuniku sõnavõtud mehe aadressil olid karmid: „Kirjutasin just teie surmaotsusele alla!“

Enam kui 150 noort naist tunnistas endise spordiarsti vastu, vahendab CNN. Kohtuasi on pihtide vahele võtnud ka Michigani Osariigi Ülikooli (Michigan State University), kus Nassar pikalt töötas. Nii ohvrid kui meedia tahavad teada, kas ülikoolis leidus inimesi, kes midagi kahtlustasid ning kui jah, miks midagi ette ei võetud.

Kohtunik Rosemarie Aquilina ei hellitanud sõnadega. „Kirjutasin just teie surmaotsusele alla!“ kuulutas ta Nassarile. „Sir, ma ei annaks teile oma koerigi hoida.“ Enne otsuse väljakuulutamist palus Nassar ohvritelt vabandust.

Nassar oli soovinud ka, et tema ohvrid istungitel ei kõneleks, kuid kohus oli seda soovijatele võimaldanud. Noored naised kasutasid võimalust ka ära, et oma üleelamistest rääkida ja pervertarstiga silmitsi seista.

Kohtunik ütles, et Nassari taotlus „pole väärt paberitki, millele see on kirjutatud“ ning lükkas selle tagasi.