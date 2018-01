Saksamaa koondise ja PSG väravavaht Kevin Trapp on tegija ka voodilinade vahel. Vähemalt nii väidab mehe elukaaslane Izabel Goulart, kes tuli julge avaldusega esile Youtube'is antud intervjuus.



33aastane endine Victoria's Secretsi pesumodell tunnistas videos, et naudib endast kuus aastat noorema Trappiga tõelist armu- ja voodielu. Lisaks tunnistas Goulart, et mehe seksiisu on sõltuvuses tema esitustega väljakul ning pärast kaotusmängu pole linade vahel lustimisest mõtet unistadagi.



"Kevin ja mina armastame tihti - neli või viis korda nädalas," sõnas pesumodell. "Kui tal on aga tähtis mäng, mille ta kaotab, siis ma võin kanda ka oma kaunimat pesu. Sellest hoolimata pole siis mingit seksi."



Küll on lood teised, kui Pratt tuleb koju võidukalt. "Aga, kui ta väljub platsilt võitjana, siis me ei maga kumbki öö jooksul sekunditki."