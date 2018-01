MM-tiitlile on suurimateks favoriitideks oodatult valitsev tšempion Sebastien Ogier ja mullu teiseks tulnud Thierry Neuville. Tänak jääb neist kolmandana tublisti maha (koefitsiendid on 5-5,5), aga edestab panustamisgurude arvates Andreas Mikkelseni (6-6,5) ja tiimikaaslast Jari-Matti Latvalat (7,5).

Monte Carlo ralliga saab õige avapaugu ka Eesti spordiaasta. Ott Tänaku ja Martin Järveoja esitused WRC-sarjas hoiavad siinseid spordisõpru elevil novembri keskpaigani. Seega on hooaeg pikk ja M-Spordi Toyota vastu vahetanud Tänakul on uue meeskonnaga kohanemiseks aega. Aga eesmärgi – nüüd on selleks maailmameistritiitel – saavutamiseks võiks Monte Carlost siiski mõistlike punktidega naasta.

Monte Carlo eel ei kuuluta ükski tippsõitja, et kavatseb Prantsusmaa mägiteedel hirmsalt kihutama hakata. Põhjused on loogilised: hooaja alguses pole pilootidel sõiduvahenditega kaugeltki nii head klappi kui hiljem ja Monte Carlot võib nimetada MM-sarja kõige salakavalamaks ralliks. Sel aastal toimub võidukihutamine tavapärasest nädal hiljem, aga jääst ja lumest pääsu pole.

„Eks Monte Carlos ole näha, kus me võrreldes teistega paikneme. Aga see on kindlasti hooaja üks keerulisemaid rallisid. Seal ei tea kunagi, mida oodata: kas lumi või jää, märg või kuiv,“ kinnitas mullu Fordi roolis nii avaetapil kui ka hooaja kokkuvõttes kolmanda koha saanud Tänak.

„Ettevalmistus on läinud väga hästi. Harjun alles tiimiga, kuid tunnen end väga teretulnuna,“ lisas ta.

Ott Tänak - Martin Järveoja (TGR)

Mullu panid saarlase tiitlilootustele põntsu Korsika, Poola ja Soome ralli ebaõnnestumised, aga teoreetiline võimalus kustus alles eelviimasel etapil Walesis. Tugevam hooaja keskosa võiks seekord olla just Tänaku edu võti, aga teisalt ei pruugi korduda stsenaarium, kus Ogier tuli maailmameistriks deviisiga „tasa sõuad, kaugele jõuad“.

Ajakirja Autosport ralliekspert David Evans tõi hiljuti välja, et Hyundai meeskonnast võib saada „uus Volkswagen“, mis ei jäta konkurentidele mingit võimalust. Täpselt nagu Saksamaa autotootja paar aastat tagasi. Thierry Neuville oli eelmise aasta kiireim piloot, aga üldarvestuse esikoha röövisid sõiduvead. Täishooaja teeb kaasa norralane Andreas Mikkelsen, kellel on piisavalt nii kiirust kui ka stabiilsust. Võrreldes konkurentidega ei tohiks Hyundail ka rahast puudu jääda.

Thierry Neuville võitis mullu neli MM-rallit. (WILLIAM WEST)

Nende kõrval on kõik võimalused auto arendamiseks ka Toyotal, M-Spordi eeliseks on ühtne meeskond, kes on vahendite nappusega harjunud. Tõsi, sel hooajal on neil taas osaline Fordi tugi.

Kõige nigelamas olukorras on Citroen, kes saadab tavaliselt välja vaid kaks ekipaaži. Suures pildis ei aita neid ka üheksakordne tšempion Sebastien Loeb, kes teeb kaasa Mehhikos, Korsikal ja Kataloonias. Elevust tekitab 43aastane prantslane kindlasti, aga suurem vastutus lasub siiski Kris Meeke’il ja Craig Breenil. Esimene peab saama stabiilsemaks ja teine kiiremaks.

Kas Märtinist möödumine tähendaks MM-tiitlit?

Pealkiri pole mõeldud lugejate petmiseks. Ott Tänak sõidab Monte Carlos karjääri 80. MM-rallit, tema eelkäija ja seni Eesti läbi aegade parim rallisõitja Markko Märtin osales 86 MM-etapil. Samale pulgale jõuavad kaks kanget ilmset juunis Sardiinia rallil.

Markko Märtin. (Alar Truu)

Muudes näitajates on Märtini edu suurem. 101 katsevõitu Tänaku 80 vastu, 18 poodiumikohta Tänaku 11 asemel ja MM-etappide esikohti on Märtinil 5, Tänakul 2. Aga ei tasu imestada, kui Tänak läheb mentorist mööda ka nendes arvestustes.

Kas neli etapivõitu ja kokku kaheksa poodiumikohta tähendaksid eestlasele MM-tiitlit? Ei pruugi, sest Thierry Neuville jäi 2017. aastal just sellise statistikaga Sebastien Ogier’ile kokkuvõttes 24 punktiga alla.

Monte Carlo ralli ajakava

Neljapäev 25.01

SS1 Thoard – Sisteron 36,69 km 22.43

SS2 Bayons - Breziers 1 25,49 km 23.51

Reede 26.01

SS3 Vitrolles - Oze 1 26,72 km 09.51

SS4 Roussieux - Eygalayes 1 30,54 km 11.04

SS5 Vaumeilh - Claret 1 15,18 km 12.37

SS6 Vitrolles - Oze 2 26,72 km 14.58

SS7 Roussieux - Eygalayes 2 30,54 km 16.11

SS8 Vaumeilh - Claret 2 15,18 km 17.44

Laupäev 27.01

SS9 Agnieres-en-Devoluy - Corps 1 29,16 km 09.08

SS10 Saint-Leger-les-Melezes - La Batie-Neuve 1 16,87 km 10.16

SS11 Agnieres-en-Devoluy - Corps 2 29,16 km 12.57

SS12 Saint-Leger-les-Melezes - La Batie-Neuve 2 16,87 km 15.23

SS13 Bayons - Breziers 2 25,49 km 17.09

Pühapäev 28.01.2018

SS14 La Bollene-Vesubie - Peira-Cava 1 18,41 km 09.32

SS15 La Cabanette - Col de Braus 1 13,58 km 10.08

SS16 La Bollene-Vesubie - Peira-Cava 2 18,41 km 11.55