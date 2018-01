Tänavusest hooajast Toyota WRC-masinat rooliv Ott Tänak näitas Monte Carlo ralli testikatsel uue masina roolis kolmandat aeg, olles Toyota meestest kiireim.



"Väike arusaam [masinast] on testikatsega tekitatud," sõnas eestlane ERRi spordiportaalile. "Kuidagi raske oli ka millegi üle nuriseda. Eks näis, Monte on alati keeruline ralli ja üleüldiselt see testikatse ei ütle midagi."



"Nagu varem ütlesin - Monte on alati ettearvamatu ja reedel tuleb päris keeruline ilm. Eks näis, mis saab, aga hetkel midagi ennustada on väga keeruline ja üleüldiselt Montes ei ole võimalik midagi ennustada."



Homne rallipäev algab Monte Carlos kell 22.43, kui võistlejad stardivad 37kilomeetrisele avakatsele.



Testikatse tulemused: