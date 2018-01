Pealkiri pole mõeldud lugejate petmiseks. Ott Tänak sõidab Monte Carlos karjääri 80. MM-rallit, tema eelkäija ja seni Eesti läbi aegade parim rallisõitja Markko Märtin osales 86 MM-etapil. Samale pulgale jõuavad kaks kanget ilmselt juunis Sardiinia rallil.

Muudes näitajates on Märtini edu suurem. 101 katsevõitu Tänaku 80 vastu, 18 poodiumikohta Tänaku 11 asemel ja MM-etappide esikohti on Märtinil 5, Tänakul 2. Aga kui saarlane leiab Toyotaga hea klapi, ei tasu imestada, kui Tänak läheb mentorist mööda ka nendes arvestustes.

Kas neli etapivõitu ja kokku kaheksa poodiumikohta tähendaksid eestlasele ihaldatud MM-tiitlit? Ei pruugi, sest Thierry Neuville jäi 2017. aastal just sellise statistikaga Sebastien Ogier’ile kokkuvõttes 24 punktiga alla.