Ksenija Balta võitis Tartus Martin Kutmani mälestusvõistlusel 60 m jooksu elegantselt ja veendus, et ettevalmistus sise-MMiks on sujunud hiilgavalt.

„Mu sisehooaja eesmärk on 5.41,“ rääkis olümpiavõitja Erki Noole poeg, et sihib Eesti alla 23aastaste rekordit. „Tegin ka kõrgusel 5.44 enda jaoks täitsa korralikke hüppeid.“

„Kohtusime sügisel paar korda juhuslikult,“ rääkis Lemberg. „Tal ei olnud treenerit ega klubi. Ütlesin, et olen nõus aitama. Mulle on see suur väljakutse. Tuleb suurelt mõelda ja targalt treenida. Praeguses vanuses on kõige tähtsam kiiruse arendamine.“