Kalev on Kairyse käe all pidanud Ühisliigas kuus mängu ja võitnud viimasest neljast kolm. Mida Endeni jaoks nähtavat on uus loots toonud? „Midagi on minu jaoks muutunud paremaks, mõni asi aga paneb natuke imestama – pean silmas mängijate kasutamist. Võtame viimase mängu Jenisseiga – tuua lõpus, kus mäng sujus ja oldi võidulainel, sisse Briscoe. Lootsin, et ta enam ei tule väljakule. Tuli, ja peaaegu oleks ära pudistanud – kaks pallikaotust väga lolli koha peal, aga vastased panid õnneks mööda,“ alustas Enden.

Õhtulehe korvpallisaate „Viies veerandaeg“ külaline oli eksmaailmameister, endine Eesti koondise peatreener, praegune telekommentaator Heino Enden, kes rääkis, millised muutused on Kalev/Cramos toimunud uue juhendaja Donaldas Kairyse tulekuga, samuti oli pikemalt vaatluse all Isaiah Briscoe „personaalküsimus“, lisaks ka juttu Euroliigast.

Samuti paistab talle väljastpoolt, et Janari Jõesaare võiks panna algviisikusse. „Tema kasutegur suureneks,“ on Enden kindel. „Pingilt ei tule ta nii kindlalt mängu ega leia nii kiiresti oma kohta. Tal on hea intuitsioon, kohavalik, vise, läbiminek – aga potentsiaal jääb paljuski kasutamata.“

Kaitse on paranenud

Endeni hinnangul on paranenud teatud kaitsemängu elemendid ja tegutsemine väljakul muutunud rahvakeeli lõbusamaks. „Silma on torganud muutus katete vastu tegutsemisel. Astutakse selgelt ette ja suunatakse väike mees korvist kaugemale – seda varem polnud. Kahe kuuga on seda raske kinnistada, kuid teatud põhimõttelised muutused on tekkinud.

Ka maa-ala pressingu kasutamisel ollakse veel õppimise faasis, aga viimases mängus tõi see mõnelgi korral tulu. Vastaste skoor on veel liiga suur, aga loodame, et läheb hästi, jõutakse play-off’i ning selleks ajaks peab mängu kvaliteet nii kaitses kui ka rünnakul olema hoopis teine.

Kui Briscoe’t pole väljakul, liigub pall paremini, jõuab kõigi viie mängija kätte, käib korvi alt läbi, tekivad loogilised lahendused. Mäng on muutunud mitmekülgsemaks, mängijad on hakanud palli saades rohkem korvi poole vaatama. Väikseid uusi nüansse, mida olen tähele pannud, leidub.

Võidumängu Himkiga ma ei näinud, aga asjatundjate sõnul oli Kalev tegutsenud tõesti väga hästi. Müts maha, võidud, mida pakutakse, tulebki ära võtta!“

Veel enne Kairyst liitus Kaleviga Briscoe. Enden andis noorele ameeriklasele nii piitsa kui ka präänikut, aga nentis, et treenerina ei hakkaks toda oma võistkonda väga tahtma.

Kahepoolne protsess

„Tundub, et ta on hakanud euroopaliku meeskondliku mänguga natuke kohanema. Ta tahab väga korvi visata. Nahaalsus on hea omadus, see peaks olema ka igal Eesti korvpalluril – vähemalt tuleks palli saades panna kaitsja pinge alla. Briscoel on hea stardikiirus, pallivaldamine, üks-üks mäng. Kohati tahab ta aga rünnata korvi mänguolukorda hindamata liiga individuaalselt, siis, kui kolmesekundiala on mehi täis,“ jutustas Enden.

Ta rõhutas, et mängija suunamine õigete lahendusteni on koos treeneritega tehtav kahepoolne protsess. „Teda ei tohi raamidesse suruda, treener peab aru saama, millised on tema tugevad küljed. Näiteks oli siin kunagi treener Matic, kelle käe all Gregor Arbet väljakul täiesti ära suri ega osanud väljakul enam üldse midagi teha! Ta on puhas viskaja ja lauavõitleja. Siis looge talle kohti nagu luuakse Žalgirises Arturas Milaknisele!

Briscoe on hea läbimurdja ja talle tuleb luua mängulised olukorrad, mitte nii, et ta tuleb palliga üle ja teeb vägisi. Mäng tuleb viia tasakaalu, siin on, mille kallal töötada. Briscoe sooritab umbes pooled visetest vägisi. See on halb. Ta toob teravust ja kui saaks vägisi lahendustest lahti, tõuseb mehe kasutegur selgelt.“

Kas Briscoe tundub Kalev/Cramole praegu pigem kasulik mängija või mitte? „Väga raske küsimus,“ ohkas Enden. „Talle tuleb selgeks teha, mil moel tema kasutegur tõuseks. Mõne teise klubi treenerina mõtleksin: mis lolle viskeid ta võtab! Timmu [Sokk] on mängu juhtimise ja visete võtmise tarkuse poolest viis pead kõrgemal kui Briscoe.“

Endeni hinnangul on praegu 9. kohal asuval Kalevil täiesti võimalik jõuda Ühisliiga play-off’i.